Супруги из Ростова‐на‐Дону «кинули на деньги» бизнесменов и уехали в Доминикану

Ростовские супруги обманули бизнесменов на 50 миллионов рублей с помощью чистильщика бассейна и улетели в Доминиканскую республику . Об этом сообщил портал «Юга.ру».

В 2014 году злоумышленники уговорили чистильщика их бассейна открыть на свое имя юридическое лицо. За это они пообещали ему зарплату в 20 тысяч рублей.

Мужчина собрал необходимый пакет документов, который сдал для регистрации в налоговую инспекцию , а также открыл расчетный счет в банке. Став учредителем и директором

ООО «Бизнес Дон», он передал криптографический ключ и средство

электронно-цифровой

подписи клиента своим работодателям. Выступая от его имени, обвиняемые заключили с рядом коммерческих фирм договоры на поставку строительных материалов

пресс-служба

С ноября по декабрь 2014 года на расчетный счет фирмы было переведено более 50 миллионов рублей. Преступники украли деньги и забрали их себе. Чтобы не попасть в поле зрения полиции, муж и жена купили билеты в Доминиканскую республику и улетели.

Позже их вернули в Россию и арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

24‐летний молодой человек обратился в полицию и заявил, что 22 февраля его обманул лжепродавец оборудования для добычи криптовлюты. Неизвестный пообещал «покупателю» привезти ферму для майнинга и для этого забрал у молодого человека из офиса миллион рублей, после чего пропал.