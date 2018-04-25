Супруги из Ростова‐на‐Дону «кинули на деньги» бизнесменов и уехали в Доминикану 

Ростовские супруги обманули бизнесменов на 50 миллионов рублей с помощью чистильщика бассейна и улетели в Доминиканскую республику. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В 2014 году злоумышленники уговорили чистильщика их бассейна открыть на свое имя юридическое лицо. За это они пообещали ему зарплату в 20 тысяч рублей.
Мужчина собрал необходимый пакет документов, который сдал для регистрации в налоговую инспекцию, а также открыл расчетный счет в банке. Став учредителем и директором
ООО «Бизнес Дон», он передал криптографический ключ и средство
электронно-цифровой
подписи клиента своим работодателям. Выступая от его имени, обвиняемые заключили с рядом коммерческих фирм договоры на поставку строительных материалов
пресс-служба
С ноября по декабрь 2014 года на расчетный счет фирмы было переведено более 50 миллионов рублей. Преступники украли деньги и забрали их себе. Чтобы не попасть в поле зрения полиции, муж и жена купили билеты в Доминиканскую республику и улетели.
Позже их вернули в Россию и арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
24‐летний молодой человек обратился в полицию и заявил, что 22 февраля его обманул лжепродавец оборудования для добычи криптовлюты. Неизвестный пообещал «покупателю» привезти ферму для майнинга и для этого забрал у молодого человека из офиса миллион рублей, после чего пропал.