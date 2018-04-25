Подростка подозревают в избиении до смерти пенсионера в Азове

По подозрению в преступлении был задержан подросток, ранее судимый за кражу и разбой.

На допросе он рассказал, что попросил у пенсионера сигарету, а когда тот ответил отказом, избил его раками и ногами и скрылся с места преступления.

В настоящее время в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).