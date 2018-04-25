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Подростка подозревают в избиении до смерти пенсионера в Азове
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Подростка подозревают в избиении до смерти пенсионера в Азове 

АиФ Ростов 55 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, тело 68-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 апреля во дворе многоквартирного дома на улице Димитрова.
По подозрению в преступлении был задержан подросток, ранее судимый за кражу и разбой.
На допросе он рассказал, что попросил у пенсионера сигарету, а когда тот ответил отказом, избил его раками и ногами и скрылся с места преступления.
В настоящее время в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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