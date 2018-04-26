В Оренбурге суд за мошенничество не разрешил адвокату работать по профессии

Оренбургский областной суд оставил в силе приговор оренбургскому адвокату, которая хотела избежать дополнительного наказания за мошенничество, сообщает пресс-служба суда.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга приговорил оренбурженку к 1,5 годам колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей и запретил ей три года заниматься адвокатской деятельностью. Фигурантка дела пообещала за деньги помочь директору учебного заведения, обвиняемой в присвоении бюджетных денег, переквалифицировать её действий на менее тяжкое преступление. Осужденная получила от потерпевшей 2 710 000 рублей якобы для взятки следователю.

После отбытия основного наказания оренбурженка попыталась через суд вернуть себе право работать адвокатом, но вначале Ленинский районный суд Оренбурга, а потом и облсуд отказали ей в этом.