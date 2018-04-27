Суд в Оренбурге приговорил главу стройкомпании к 6,2 года колонии за обман 40 дольщиков 

ОРЕНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга приговорил руководителя компании за совершение мошенничества в отношении 40 дольщиков в Оренбурге к 6,2 года колонии со штрафом в 500 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщили в суде.
"Генеральный директор ООО «СтройКомСервис» признан виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — уточнили в суде.
Руководитель компании на протяжении двух лет обманным путем заключал с гражданами договоры строительного подряда и договоры долевого участия в строительстве домов в селе Нежинка, но в действительности их строить не намеревался. На основании договоров мужчина принимал от дольщиков деньги и распоряжался ими по своему усмотрению. Всего по делу проходили 40 потерпевших.
В ходе судебного разбирательства мужчина свою вину не признал и просил суд его оправдать.
Суд приговорил руководителя компании путем частичного сложения наказаний из-за непогашенной судимости к лишению свободы на 6 лет 2 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в сфере жилищного строительства на срок 2 года. Также суд взыскал с осужденного материальный ущерб в размере более 48 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.