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Оренбургского депутата поместили под домашний арест
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Оренбургского депутата поместили под домашний арест 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Оренбурге суд избрал меру пресечения в отношении депутата Городского совета, которого обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
Ранее в отношении лица возбудили уголовное дело, поводом для которого послужил предполагаемый факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере. В пресс-службе суда Ленинского района сообщили, что действия могли быть совершены при «Строительстве-реконструкции детского образовательно-оздоровительного центра „Солнечная страна“ в селе Ташла Тюльганского района.
Постановлением суда в отношении депутата избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с разрешением ежедневных прогулок в установленное время.
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