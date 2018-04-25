Оренбургского депутата поместили под домашний арест

Накануне в Оренбурге суд избрал меру пресечения в отношении депутата Городского совета, которого обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Ранее в отношении лица возбудили уголовное дело, поводом для которого послужил предполагаемый факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере. В пресс-службе суда Ленинского района сообщили, что действия могли быть совершены при «Строительстве-реконструкции детского образовательно-оздоровительного центра „Солнечная страна“ в селе Ташла Тюльганского района.

Постановлением суда в отношении депутата избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с разрешением ежедневных прогулок в установленное время.