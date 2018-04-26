Адвоката из Оренбурга осудили за мошенничество

Адвокату, осужденному за мошенничество, заниматься профессиональной деятельностью.

Ленинский суд Оренбурга приговорил женщину к лишению свободы на 1,6 года, обязал выплатить штраф размером 200 тыс. рублей и запретил работать по специальности сроком на три года.

Как сообщают в Оренбургском областном суде, адвокат воспользовалась служебным положением и пообещала обвиняемой — директору учебного заведения — посодействовать в смягчении наказания. Клиентку подозревали в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере. Адвокат заверила ее, что договорится со следователем и тот переквалифицирует ее действия на менее тяжкое преступление. Под предлогом обещания она получила от директора учебного заведения более 2,7 млн рублей и пообещала, что передаст их следователю. Но сделка не удалась: в ходе оперативно-розыскных мероприятий недобросовестного адвоката задержали правоохранители.