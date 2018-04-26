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Адвоката из Оренбурга осудили за мошенничество
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Адвоката из Оренбурга осудили за мошенничество 

ProOren 31 минуту назад
Фото: Главный региональный
Адвокату, осужденному за мошенничество, заниматься профессиональной деятельностью.
Ленинский суд Оренбурга приговорил женщину к лишению свободы на 1,6 года, обязал выплатить штраф размером 200 тыс. рублей и запретил работать по специальности сроком на три года.
Как сообщают в Оренбургском областном суде, адвокат воспользовалась служебным положением и пообещала обвиняемой — директору учебного заведения — посодействовать в смягчении наказания. Клиентку подозревали в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере. Адвокат заверила ее, что договорится со следователем и тот переквалифицирует ее действия на менее тяжкое преступление. Под предлогом обещания она получила от директора учебного заведения более 2,7 млн рублей и пообещала, что передаст их следователю. Но сделка не удалась: в ходе оперативно-розыскных мероприятий недобросовестного адвоката задержали правоохранители.
Отбыв положенное наказание в колонии общего режима, женщина попыталась обжаловать приговор и вернуть себе право заниматься адвокатской деятельностью досрочно, в чем ей отказали. Тогда женщина подала апелляцию на отмену постановления. Суд апелляционной инстанции рассмотрел жалобу, но оставил решение без изменений.
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