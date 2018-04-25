Следователи проверяют информацию о хищении 1 млрд рублей в управлении ФСИН по Москве 

Следователи начали проверку информации о хищении руководящими сотрудниками столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) при реконструкции следственного изолятора на юго-востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Следственные действия в следственном изоляторе
«По предварительным данным, в период с 2015 года по май 2017 года неустановленные лица из числа сотрудников и руководства УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия с использованием служебного положения мошенническим путем завладели денежными средствами в размере более 1 млрд рублей, выделенными из бюджета РФ», — сказал собеседник агентства.
В частности, по его словам, должностные лица составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, в то время как строительство не было окончено.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сказал источник.
«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей правоохранительных органов.