Следователи проверяют информацию о хищении 1 млрд рублей в управлении ФСИН по Москве

Следственные действия в следственном изоляторе

«По предварительным данным, в период с 2015 года по май 2017 года неустановленные лица из числа сотрудников и руководства УФСИН по Москве и подведомственного федерального государственного унитарного предприятия с использованием служебного положения мошенническим путем завладели денежными средствами в размере более 1 млрд рублей, выделенными из бюджета РФ », — сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, должностные лица составили акты о приемке выполненных работ по госконтрактам на реконструкцию СИЗО-7 на улице Верхние поля, в то время как строительство не было окончено.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сказал источник.