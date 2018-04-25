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Сообщник архангельского депутата, организовавшего преступное сообщество, получил семь лет колонии
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Сообщник архангельского депутата, организовавшего преступное сообщество, получил семь лет колонии 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня вступил в силу приговор в отношении Петра Яковлева. Он участвовал в преступном сообществе «Соломбальские», которое основал депутат Архангельского областного собрания Алексей Пеунков.
Пеунков руководил ОАО «Дорстроймеханизация». С 2009 по 2013 года его группировка принуждала индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций заключать или отказываться от сделок по обороту строительного песка. В ход шли не только угрозы — одна из статей, по которой осужден Петр Яковлев, это поджог автомобиля.
Остальные статьи, по которым Яковлев получил в сумме 7 лет и 3 месяца, — участие в преступном сообществе и принуждение в составе организованной группы к сделке или отказу от нее. Еще он должен заплатить штраф в 80 000 рублей. Один из потерпевших получил 50 000 за моральный ущерб.
По делу «Соломбальских» 20 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц проходили потерпевшими. Кроме того, Пеунков в 2014 году был осужден за убийство трех человек в 2004–2006 годах.
Еще шестеро других сообщников Пеункова уже отбывают наказание. Уголовное преследование еще двоих человек прекращено, так как они пошли на сделку со следствием и добровольно вышли из преступного сообщества. Еще двое длительное время скрывались от правосудия, и сейчас над ними идет судебное разбирательство.
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