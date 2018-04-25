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Россиянка на два месяца арестована на Украине
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Россиянка на два месяца арестована на Украине 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Украина.ру
Херсонский городской суд на два месяца арестовал координатора движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол.
Как передает телеканал «Россия 24», ее обвиняют в государственной измене — поскольку она в преддверии президентских выборов РФ в 2018 году собирала подписи в Крыму.
Россиянке грозит до 15 лет заключения. «Волонтеры Победы» подтвердили задержание своего активиста. Это движение — один из главных организаторов акции «Георгиевская ленточка».
23 апреля она была задержана на границе с Крымом сотрудниками Службы безопасности Украины.
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