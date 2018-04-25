Россиянка на два месяца арестована на Украине

Херсонский городской суд на два месяца арестовал координатора движения «Волонтеры Победы» Елену Одновол Как передает телеканал «Россия 24», ее обвиняют в государственной измене — поскольку она в преддверии президентских выборов РФ в 2018 году собирала подписи в Крыму Россиянке грозит до 15 лет заключения. «Волонтеры Победы» подтвердили задержание своего активиста. Это движение — один из главных организаторов акции «Георгиевская ленточка». 23 апреля она была задержана на границе с Крымом сотрудниками Службы безопасности Украины