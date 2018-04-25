УФАС по Дагестану возбудило дело в отношении администрации Магарамкентского района

«Администрация района ограничила доступ к участию в торгах по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 100 тысяч квадратных метров, расположенного в селении Бильбиль-Казмаляр», — сообщается на сайте республиканского управления ФАС.

В связи с этим ведомство возбудило дело по признакам нарушения ФЗ № 135 «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 23 мая.