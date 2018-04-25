Уставшая от истязаний череповчанка убила супруга одним ударом ножа

За убийство мужа будут судить 28-летнюю череповчанку. В состоянии аффекта она вонзила нож в своего супруга.

Как сообщает областной следственный комитет, супруги вступили в брак в 2013 году. С тех пор в семье регулярно происходили скандалы, в результате которых муж избивал женщину. Очередная ссора произошла 29 июля прошлого года. Женщина долго находилась в условиях психологического давления, и когда супруг вновь начал избивать ее, она схватила нож и ударила обидчика в грудь. Рана оказалась смертельной, мужчина скончался на месте происшествия.

В отношении вдовы возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Расследование завершено. Судьбу череповчанки определит суд.