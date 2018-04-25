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В Красноярском крае полиция изъяла у коллекционера более 30 единиц оружия
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В Красноярском крае полиция изъяла у коллекционера более 30 единиц оружия 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярском крае изъяли более 30 единиц оружия у мужчины, занимавшегося его коллекционированием и ремонтом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии Росгвардии в частном доме, принадлежащем 52-летнему местному жителю, обнаружили и изъяли более 30 единиц различного огнестрельного оружия — гладкоствольного и нарезного, пистолетов, револьверов, запасные части к ним, а также более 500 патронов различного калибра. Мужчина пояснил, что коллекционирует, ремонтирует и изготавливает оружие на дому, при этом разрешительных документов у него нет", — сообщила Волк.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении оружия.
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