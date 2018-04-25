В Суоярви осудили мужчину, ворвавшегося в магазин в маске

Мужчина угрожал кассиру пистолетом, но денег не взял.

Суоярвский районный суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в хулиганстве.

По данным пресс-службы суда, в один из дней мужчина в маске ворвался в магазин в Суоярви , подошел к прилавку, достал пистолет и стал угрожать кассиру и находившимся в магазине покупателям. Нападавший потребовал открыть кассу, кассир подчинилась. После этого, однако, мужчина убежал из магазина, не взяв денег.

На суде подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в произошедшем. Объяснить свое поведение он не смог.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.