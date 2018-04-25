В Мурманске вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Самарской области за совершение телефонных мошенничеств 

В апреле и мае 2017 года в полицию обратились несколько жителей Заполярья с заявлениями о мошенничествах. Потерпевшим на мобильные телефоны поступили сообщения с неизвестных номеров с информацией о блокировке их банковских карт. Жители Мурманской области, перезванивая на указанные в сообщениях номера, узнавали от якобы сотрудницы банка о том, что с их банковских карт произошло несанкционированное списание денежных средств и для разблокировки необходимо совершить ряд операций, направленных на возврат денежных средств. Под диктовку лжесотрудницы банка потерпевшие выполняли ряд действий в банкоматах, переводя на неизвестные номера мобильных телефонов принадлежащие им денежные средства.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Мурманску установили, что сообщения потерпевшим поступали с номеров, зарегистрированных в Самарской области. В ходе специальных мероприятий полицейские задержали 42-летнюю жительницу Чапаевска, ранее судимую за незаконный оборот наркотиков, у которой во время обыска были найдены сим-карты и мобильные телефоны. Злоумышленница была доставлена в Мурманскую область для проведения дальнейших следственных действий и оперативных мероприятий.
В ходе расследования уголовных дел следователем отдела СУ УМВД России по г. Мурманску установлено и доказано 13 фактов совершения жительницей Чапаевска телефонных мошенничеств. Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска женщина признана виновной в совершении 11 мошенничеств и 2 покушений на мошенничество. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная не согласилась с назначенным наказанием и пыталась обжаловать его в Мурманском областном суде, однако ее жалоба осталась без удовлетворения. В настоящее время приговор вступил в законную силу.