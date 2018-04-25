В Мурманске вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Самарской области за совершение телефонных мошенничеств

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств

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Кузбасские полицейские задержали женщину, которая обманывала детей и совершала кражи в городах Кемеровской и Новосибирской областей