В России задержали первого преступника при помощи системы распознавания лиц

Камеры наблюдения в московской подземке позволили полицейским задержать предполагаемого преступника. Автоматическая система распознавания лиц обнаружила у одного из пассажиров схожесть с человеком, причастным к грабежу в подмосковном Егорьевске

До этого задержанный более года находился в розыске, передает телеканал «360».

Система распознавания лиц, запущенная в России в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу, по разным оценкам обошлась бюджету примерно в четыре миллиарда рублей. Умные камеры способны идентифицировать до 20 человек в секунду.

Систему распознавания лиц в московском метро запустили только на прошлой неделе. В столичном аэропорту также прошли пилотные испытания новой технологии.