Ещё
В России задержали первого преступника при помощи системы распознавания лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России задержали первого преступника при помощи системы распознавания лиц 

Ридус 1 час назад
Камеры наблюдения в московской подземке позволили полицейским задержать предполагаемого преступника. Автоматическая система распознавания лиц обнаружила у одного из пассажиров схожесть с человеком, причастным к грабежу в подмосковном Егорьевске.
До этого задержанный более года находился в розыске, передает телеканал «360».
Система распознавания лиц, запущенная в России в преддверии грядущего чемпионата мира по футболу, по разным оценкам обошлась бюджету примерно в четыре миллиарда рублей. Умные камеры способны идентифицировать до 20 человек в секунду.
Систему распознавания лиц в московском метро запустили только на прошлой неделе. В столичном аэропорту также прошли пилотные испытания новой технологии.
Ридус: последние новости
За убийство журналистки создателю подлодки Nautilus вынесен приговор СКР попросил перевести экс-директора "Гоголь-центра" под домашний арест Потерявшего деньги вора сняли на видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева139
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ56
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины157
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение