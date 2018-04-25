Система распознавания лиц впервые помогла поймать преступника в России

На станции столичного метро «Фрунзенская» благодаря системе распознавания лиц полицейские задержали предполагаемого преступника. Стражи порядка подозревают, что мужчина причастен к грабежу в городе Егорьевске . Он скрывался от следствия около года. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.

Разработчики утверждают, что подобные камеры могут распознавать до 20 человек в секунду. Они сравнивают профиль пассажиров с фотографиями из розыска и сообщают полицейским, если есть совпадения. Новинку начали эксплуатировать в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда рублей.

Данная технология уже действует в Китае . В Поднебесной такие камеры стоят не только в метро, на и на улицах города. Так, к ответственности могут привлечь пешехода, который перешел дорогу на красный свет.