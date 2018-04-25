Ещё
Система распознавания лиц впервые помогла поймать преступника в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Система распознавания лиц впервые помогла поймать преступника в России 

360tv.ru 1 час назад
На станции столичного метро «Фрунзенская» благодаря системе распознавания лиц полицейские задержали предполагаемого преступника. Стражи порядка подозревают, что мужчина причастен к грабежу в городе Егорьевске. Он скрывался от следствия около года. Об этом сообщил Telegram‐канал Mash.
Разработчики утверждают, что подобные камеры могут распознавать до 20 человек в секунду. Они сравнивают профиль пассажиров с фотографиями из розыска и сообщают полицейским, если есть совпадения. Новинку начали эксплуатировать в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018. Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда рублей.
Данная технология уже действует в Китае. В Поднебесной такие камеры стоят не только в метро, на и на улицах города. Так, к ответственности могут привлечь пешехода, который перешел дорогу на красный свет.
Россиянина задержали в Таиланде за кражу iPhone X. Все произошло в городе Краби. 34-летний Алексей вместе с женой и ребенком пришли в магазиню Пока мама с дочкой отвлекали продавца, мужчина украл с подзарядки смартфон. Кража была зафиксирована на камеры слежения, после чего полиция объявила семейство в розыск.
360tv.ru: последние новости
«Хамовнического убийцу» приговорили к пожизненному лишению свободы Пожар на крыше дома на западе Москвы попал на видео Главный экономист Центробанка арестован по подозрению в мошенничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве ожидают новый ураган9
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру367
Минтруд успокоил россиян103
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста32
У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах163
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
00:13
Остолбеневший кот заставил хохотать соцсети
Общество
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:06
Рыжая плутовка оказалась наполовину в сугробе
Общество
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение