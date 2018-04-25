«Это провокация»: для участников бунта в челябинском СИЗО запросили до 12 лет колонии 

Суд над участниками массовых беспорядков в челябинском следственном изоляторе № 1, произошедших зимой 2014 года, близок к завершению. 25 апреля фигуранты выступили с последним словом. Приговор им огласят 13 июня. Накануне гособвинение запросило для них внушительные сроки в колониях строгого и особого режима. Защита настаивала на их невиновности. При этом один из обвиняемых уже во время суда смог избежать уголовной ответственности за призывы к бунту. Подробности — в материале 74.ru.
Беспорядки в СИЗО-1 начались ночью 9 декабря 2014 года из-за конфликта между арестантами в одной из камер. По версии следствия, напряжённая обстановка возникла из-за передела сфер влияния между заключёнными. За дракой в камере последовали призывы к арестованным в других камерах не повиноваться сотрудникам администрации изолятора.
Зэки рассказали о бунте в СИЗО
— Ряд осуждённых начали ломать кровати и столы, поджигать постельные принадлежности, баррикадировать двери камер, отказывались выполнять требования сотрудников СИЗО, — говорится в материалах Следственного комитета. — Несколько заключенных в знак протеста порезали себе руки. В результате беспорядков следственному изолятору причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.
Бунт длился всю ночь, пока сотрудникам ГУФСИН не удалось подавить его. По итогам расследования обвиняемыми по делу стали 13 арестантов. Это Сергей Колмогорцев, Александр Черепанов, Максим Малиновский, Якуб Велиев, Константин Вислогузов, Семён Востряков, Михаил Захаров, Александр Муковозов, Павел Куребеда, Владимир Кунгурцев, Сергей Вяткин, Артём Долгов и Аведик Каргиев. В зависимости от степени участия их обвиняли в организации, участии и призывах к массовым беспорядкам (части 1, 2, 3 статьи 212 УК). Расследование дела контролировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Материалы по уголовному делу поступили в Челябинский облсуд в октябре 2016 года. Они содержали более 50 томов. Спустя месяц стартовал судебный процесс, а почти через полтора года стороны наконец подошли к стадии прений.
— Выступая в них, гособвинитель Ольга Кузьмина просила признать 11 подсудимых виновными в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212) и назначить им от восьми до 12 лет лишения свободы в колонии строгого или особого (в зависимости от наличия предыдущих судимостей) режима, — рассказала руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Евгения Нациевская. — Ещё одного подсудимого она просила признать виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212) с назначением наказания в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.
Бунт в СИЗО: версии
Евгения Нациевская уточнила, что оглашать приговор будут только 12 подсудимым, так как уголовное дело в отношении ещё одного фигуранта в ходе судебного следствия прекращено за истечением срока давности. По данным 74.ru, речь идёт об обвиняемом в призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК), максимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы.
Подсудимые и их адвокаты настаивали на невиновности и просили вынести оправдательный приговор. В суде случившиеся массовые беспорядки они называли провокацией со стороны администрации СИЗО.
Беспорядки в СИЗО продолжались всю ночь 9 декабря 2014 года
Речь идёт о бывшем замначальника СИЗО-1 Дмитрии Кирдянове и начальнике оперативного отдела следственного изолятора Николае Осипове. В ноябре прошлого года Калининский райсуд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Гособвинение доказало, что именно их действия спровоцировали массовые беспорядки в следственном изоляторе. Несколько дней подряд они переводили в камеру к осуждённому, приговор которого ещё не вступил в силу, других осуждённых и арестантов, совместное содержание которых запрещено. Таким способом они хотели оказать на него давление.
Кирдянова и Осипова приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Челябинский облсуд смягчил наказание до 10 месяцев лишения свободы условно. Но от его исполнения бывших сотрудников ГУФСИН освободили по амнистии
Массовые беспорядки обернулись кадровыми перестановками в региональном ГУФСИН. Всё о декабрьском бунте в челябинском СИЗО-1 читайте в материалах 74.ru.