«Это провокация»: для участников бунта в челябинском СИЗО запросили до 12 лет колонии

Суд над участниками массовых беспорядков в челябинском следственном изоляторе № 1, произошедших зимой 2014 года, близок к завершению. 25 апреля фигуранты выступили с последним словом. Приговор им огласят 13 июня. Накануне гособвинение запросило для них внушительные сроки в колониях строгого и особого режима. Защита настаивала на их невиновности. При этом один из обвиняемых уже во время суда смог избежать уголовной ответственности за призывы к бунту. Подробности — в материале 74.ru.

Беспорядки в СИЗО-1 начались ночью 9 декабря 2014 года из-за конфликта между арестантами в одной из камер. По версии следствия, напряжённая обстановка возникла из-за передела сфер влияния между заключёнными. За дракой в камере последовали призывы к арестованным в других камерах не повиноваться сотрудникам администрации изолятора.

Зэки рассказали о бунте в СИЗО

— Ряд осуждённых начали ломать кровати и столы, поджигать постельные принадлежности, баррикадировать двери камер, отказывались выполнять требования сотрудников СИЗО, — говорится в материалах Следственного комитета . — Несколько заключенных в знак протеста порезали себе руки. В результате беспорядков следственному изолятору причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

Материалы по уголовному делу поступили в Челябинский облсуд в октябре 2016 года. Они содержали более 50 томов. Спустя месяц стартовал судебный процесс, а почти через полтора года стороны наконец подошли к стадии прений.

— Выступая в них, гособвинитель Ольга Кузьмина просила признать 11 подсудимых виновными в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 212) и назначить им от восьми до 12 лет лишения свободы в колонии строгого или особого (в зависимости от наличия предыдущих судимостей) режима, — рассказала руководитель пресс-службы Челябинского облсуда Евгения Нациевская . — Ещё одного подсудимого она просила признать виновным в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212) с назначением наказания в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима.

Бунт в СИЗО: версии

Евгения Нациевская уточнила, что оглашать приговор будут только 12 подсудимым, так как уголовное дело в отношении ещё одного фигуранта в ходе судебного следствия прекращено за истечением срока давности. По данным 74.ru, речь идёт об обвиняемом в призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК), максимальное наказание за которые составляет два года лишения свободы.

Подсудимые и их адвокаты настаивали на невиновности и просили вынести оправдательный приговор. В суде случившиеся массовые беспорядки они называли провокацией со стороны администрации СИЗО.

Беспорядки в СИЗО продолжались всю ночь 9 декабря 2014 года

Речь идёт о бывшем замначальника СИЗО-1 Дмитрии Кирдянове и начальнике оперативного отдела следственного изолятора Николае Осипове . В ноябре прошлого года Калининский райсуд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Гособвинение доказало, что именно их действия спровоцировали массовые беспорядки в следственном изоляторе. Несколько дней подряд они переводили в камеру к осуждённому, приговор которого ещё не вступил в силу, других осуждённых и арестантов, совместное содержание которых запрещено. Таким способом они хотели оказать на него давление.

Кирдянова и Осипова приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Челябинский облсуд смягчил наказание до 10 месяцев лишения свободы условно. Но от его исполнения бывших сотрудников ГУФСИН освободили по амнистии

Массовые беспорядки обернулись кадровыми перестановками в региональном ГУФСИН. Всё о декабрьском бунте в челябинском СИЗО-1 читайте в материалах 74.ru.