Частный дом в Подмосковье ограбили на 355 тысяч рублей 

В подмосковном селе Перхушково Одинцовского района был ограблен частный дом.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России, злоумышленник залез в жилище и вынес деньги, ювелирные изделия и банковскую карту. Сумма ущерба составила 355 тысяч рублей.
За совершение данного преступления был задержан 35-летний уроженец Вологодской области. В отношении него завели дело о краже. Преступника заключили под стражу.
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