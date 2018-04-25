Дело возбудили в Подмосковье по факту происшествия с поездом на станции «Томилино»

После травмирования троих подростков дверью поезда на платформе «Томилино» в подмосковном городском округе Люберцы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России

«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО «Центральная ППК», — говорится в сообщении.

20 апреля около 18:30 в результате неисправности автоматических дверей электропоезда одна из них оторвалась на ходу и задела находившихся на платформе «Томилино» подростков (2000 года рождения). Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.