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Дело возбудили в Подмосковье по факту происшествия с поездом на станции «Томилино»
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Дело возбудили в Подмосковье по факту происшествия с поездом на станции «Томилино» 

РИАМО 1 час назад
После травмирования троих подростков дверью поезда на платформе «Томилино» в подмосковном городском округе Люберцы возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
«Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО «Центральная ППК», — говорится в сообщении.
20 апреля около 18:30 в результате неисправности автоматических дверей электропоезда одна из них оторвалась на ходу и задела находившихся на платформе «Томилино» подростков (2000 года рождения). Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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