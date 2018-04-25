Директор спиртзавода задолжал налоговой КБР два миллиарда рублей

Директор предприятия по производству алкоголя «Орион» в Баксане с октября 2013 по ноябрь 2015 года предоставлял ложные данные об объёмах продукции, чтобы платить меньше налогов. Таким образом, он сэкономил более двух миллиардов рублей и задолжал их региональной казне.

Обвинение следователей отправлено в суд вместе с уголовным делом в отношении предприимчивого руководителя.

Ранее следственный комитет России по тем же причинам направил в суд других производителей алкоголя в КБР: «Алко-Лайт», «Рус-Алка», «Чегемский винпищепром», «Минерал Плюс» и других. Таким образом, в бюджет региона вернулись более 6,7 миллиардов рублей.