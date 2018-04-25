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Директор спиртзавода задолжал налоговой КБР два миллиарда рублей
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Директор спиртзавода задолжал налоговой КБР два миллиарда рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Руководитель спиртзавода предстанет перед судом в КБР за неуплату налогов, сообщили STAV.AIF.RU в следственном комитете РФ.
Директор предприятия по производству алкоголя «Орион» в Баксане с октября 2013 по ноябрь 2015 года предоставлял ложные данные об объёмах продукции, чтобы платить меньше налогов. Таким образом, он сэкономил более двух миллиардов рублей и задолжал их региональной казне.
Обвинение следователей отправлено в суд вместе с уголовным делом в отношении предприимчивого руководителя.
Ранее следственный комитет России по тем же причинам направил в суд других производителей алкоголя в КБР: «Алко-Лайт», «Рус-Алка», «Чегемский винпищепром», «Минерал Плюс» и других. Таким образом, в бюджет региона вернулись более 6,7 миллиардов рублей.
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