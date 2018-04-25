Депутат сельсовета из Пильнинского района напал на полицейского

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело против депутата сельсовета из Пильнинского района, напавшего с кулаками на полицейского. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления СК

Полицейский стал случайным свидетелем ссоры и драки между 50-летним председателем сельхозпредприятия (он же — депутат) и его односельчанином, с которым у него был затяжной конфликт из-за аренды земельных паев.

Оперуполномоченный попытался разнять дерущихся и встал между ними. Однако депутата это не остановило, и он замахнулся на полицейского. Как позже будет установлено, страж порядка получил тупую закрытую черепно-мозговую травму.

Расследование по уголовному делу продолжается.