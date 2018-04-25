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Депутат сельсовета из Пильнинского района напал на полицейского
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Депутат сельсовета из Пильнинского района напал на полицейского 

АиФ Нижний Новгород 40 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Нижегородские следователи возбудили уголовное дело против депутата сельсовета из Пильнинского района, напавшего с кулаками на полицейского. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления СК.
Полицейский стал случайным свидетелем ссоры и драки между 50-летним председателем сельхозпредприятия (он же — депутат) и его односельчанином, с которым у него был затяжной конфликт из-за аренды земельных паев.
Оперуполномоченный попытался разнять дерущихся и встал между ними. Однако депутата это не остановило, и он замахнулся на полицейского. Как позже будет установлено, страж порядка получил тупую закрытую черепно-мозговую травму.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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