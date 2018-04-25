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Полиция задержала приезжего за кражу телефона у ночевавшего в помещении с банкоматами в Подольске
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Полиция задержала приезжего за кражу телефона у ночевавшего в помещении с банкоматами в Подольске 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция в Подольске задержала 21-летнего жителя Саратовской области по подозрению в краже мобильного телефона. Как рассказали Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по области, злоумышленник похитил телефон у спящего в круглосуточно открытом помещении с банкоматами одной из кредитных организаций.
«Установлено, что злоумышленник в ночное время, находясь в помещении одной из кредитных организаций, расположенных на ул. Ульяновых, похитил мобильный телефон у спящего мужчины. Потерпевший пояснил, что, не успев на последнюю электричку, решил переночевать в одном из круглосуточных отделений банка. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — рассказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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