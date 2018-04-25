Мужчина пожаловался в столичную полицию на знакомого из-за долга в 145 млн руб.

«Заявитель обратился в полицию и рассказал, что в ноябре 2017 г. передал своему знакомому бизнесмену из Подмосковья , чья фирма находится в стадии ликвидации, в долг под расписку 145 млн 740 тыс. руб. Передача денег состоялась в кафе на ул. Профсоюзная. По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и точная сумма ущерба устанавливаются», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что заявитель не стал уточнять, на какие средства предоставил займ, а также источник их происхождения.