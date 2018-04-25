Российские суды оправдали в 2017 году втрое меньше людей, чем в 2013-м

Российские суды стали оправдывать обвиняемых все реже. В 2017 году было 1,6 тысячи оправданий, что в три раза меньше, чем в 2013 году. Кроме того, чаще стали судить по экономическим преступлениям.

В 2017 году оправдательные приговоры были вынесены всего по 0,2% дел, пишет 25 апреля, проанализировавший статистические данные о состоянии судимости, размещенные на сайте

Судебного департамента Верховного суда. Статистика опубликована в середине апреля.

В 2013 году суд оправдал 4,5 тысячи человек. В 2017-м невиновными признали на тысячу человек меньше, чем в 2016-м. В 2016 году на один оправдательный приговор приходилось 280 обвинительных, в следующем году — 446.

Если брать число оправданных на тысячу человек, то в 2013 году таковых было 6,2, в 2014 году — 5,4, в 2015-м — 4,3, в 2016 — 3,6, в 2017 году — 2,2.

По мнению бывшего генерального прокурора России Юрия Скуратова, обвинительный уклон — «хроническая болезнь» судебной системы. «Система больше верит следствию, оперативным службам, ФСБ , сотрудники которой сопровождают дела до их судебного рассмотрения. Это обусловлено слабостью позиции адвокатуры, то есть адвоката в суде не слушают», — полагает он. Скуратов отметил, что зачастую содержание обвинительного заключения буквально переписывается в приговор, а более половины дел рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательства. По мнению Скуратова, это «возврат к временам, когда признание являлось царицей доказательств».

Советник председателя Конституционного суда Тамара Морщакова рассказала о логике российской судебной системы: «Если дело до суда не дошло, то это показатель отрицательного качества следствия. А если суд, получив дело, не сумел вынести обвинительный приговор, который устоял бы [в апелляционной инстанции], то это значит, что суд плохо работает».

По мнению же управляющего партнера адвокатского бюро «Деловой фарватер» Романа Терехина , ничтожно малый процент оправдательных приговоров свидетельствует о том, что судьба обвиняемого в совершении преступления решается еще на этапе следствия.

Стоит отметить что после подписания президентом РФ Владимиром Путиным

закона

о декриминализации побоев в семье число осужденных по этой статье снизилось в пять раз: с 19,8 тысячи человек в 2016 году до 2,9 тысячи в 2017-м. При этом через короткое время после вступления в силу закона мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщал, что число вызовов полиции на бытовые конфликты, связанные с семейным насилием,

выросло

в городе в 2,5 раза.

Процент оправдательных приговоров гораздо выше по делам, рассматриваемым с участием коллегии присяжных заседателей. Между тем руководитель налоговой практики «КСК групп» Роман Шишкин считает, что снижение количества оправдательных приговоров напрямую связано с повышением дисциплины в работе государственных органов и более детальным сбором доказательственной базы.

Вместе с тем из всех судебных дел только 77,9% завершились обвинительным приговором, а 21,9 были прекращены в большинстве случаев из-за истекшего срока давности, смерти подсудимого, амнистии. 1,4% дел были прекращены по реабилитирующим основаниям, например в случае, когда суд установил отсутствие самого события преступления.

России стали чаще судить по экономическим преступлениям

Что касается видов преступлений, в России стали чаще осуждать за преступления в сфере экономики. К ним относятся в том числе легализация (отмывание) денежных средств, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность или преднамеренное банкротство.

Также больше обвинительных приговоров выносится за преступления против семьи и несовершеннолетних (неуплата алиментов или вовлечение ребенка в преступления), против основ конституционного строя и безопасности государства (возбуждение ненависти либо вражды, госизмена, шпионаж), а также в сфере компьютерной информации.

При этом снизилось число осужденных за убийства и побои, взяточничество, злоупотребление полномочиями, преступления против собственности (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, вымогательство), а также в сфере экологии.

По мнению Германа Каневского, такие тенденции отражают усиление фискальной политики государства, налогового контроля, контроля в сфере компьютерной информации, интернета. «Если ты предприниматель, то ты находишься в первой группе риска и у тебя есть все шансы оказаться по обратную сторону свободы», — указал партнер АБ «Деловой фарватер» Павел Ивченков.