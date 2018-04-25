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В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств
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В Петербурге сотрудники МВД России задержали подозреваемых в мошенничестве с целью хищения бюджетных денежных средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 часов назад
«Сегодня сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели 10 обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули. Общий ущерб от противоправных действий составил около 4 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий», — добавила Ирина Волк.
В настоящее время полицейскими устанавливаются соучастники, а также дополнительные эпизоды мошенничества.
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