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Мужчина нашел оборонительную гранату времен ВОВ в Санкт‐Петербурге
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Мужчина нашел оборонительную гранату времен ВОВ в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Житель Санкт‐Петербурга нашел гранату Ф‐1 недалеко от Выборгского шоссе. Мужчина заявил об этом в полицию, сообщил сайт «Невские новости».
Противопехотную оборонительную гранату обнаружили у Суздальских озер в  Санкт-Петербурге. Радиус ее поражения — до 50 метров. Сотрудники полиции заявили, что бесхозный боеприпас, который серьезно пострадал от ржавчины, собирали во времена ВОВ.
Саперы Западного военного округа забрали опасную находку для утилизации.
Сотрудники полиции изъяли у жителя Солнечногорска целый арсенал оружия и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело.
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