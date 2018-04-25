Мужчина нашел оборонительную гранату времен ВОВ в Санкт‐Петербурге

Житель Санкт‐Петербурга нашел гранату Ф‐1 недалеко от Выборгского шоссе. Мужчина заявил об этом в полицию, сообщил сайт «Невские новости».

Противопехотную оборонительную гранату обнаружили у Суздальских озер в Санкт-Петербурге . Радиус ее поражения — до 50 метров. Сотрудники полиции заявили, что бесхозный боеприпас, который серьезно пострадал от ржавчины, собирали во времена ВОВ.

Саперы Западного военного округа забрали опасную находку для утилизации.