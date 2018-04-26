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В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в хищении субсидий для инвалидов
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В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в хищении субсидий для инвалидов 

pasmi.ru 20 минут назад
В Санкт-Петербурге полицейские задержали руководителей коммерческой организации по подозрению в получении от государства субсидии в размере 4 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов и неисполнении своих обязательств.
Ни работы, ни денег
«Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при содействии Росгвардии провели 10 обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов», — сообщила на сайте МВД РФ официальный представитель полиции Ирина Волк.
Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с инвалидностью, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули. Общий ущерб от противоправных действий составил около 4 млн рублей. По данному факту возбуждено дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество).
«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий», — добавила Ирина Волк. В настоящее время полицейскими устанавливаются соучастники, а также дополнительные эпизоды мошенничества.
Напомним, что, по версии правохранителей, предприниматели должны были обеспечить 13 рабочих мест для инвалидов.
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