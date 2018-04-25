Полиция пришла с обысками в комитет по труду Санкт-Петербурга

Экономическая полиция проводит обыски в комитете по труду и социальной занятости Санкт-Петербурга по делу о выделении 3,8 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов.

Безвозвратные субсидии

«Да, обыски проходят. У нас есть подозрения, что есть признаки мошенничества со стороны недобросовестных получателей субсидий», — сообщили в комитете интернет-изданию «Известия.78».

По информации «Фонтанки», сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии сегодня проводят обыски по десяти адресам: в комитете по труду, в организации, получившей субсидию, и в квартирах подозреваемых.

По версии следствия, предприниматели должны были обеспечить 13 рабочих мест для инвалидов. На это им еще в июне 2015 года выделили почти 3,8 млн рублей. Работу подопечные комитета так и не получили, деньги в бюджет не вернулись. Главное следственное управление полицейского главка 9 февраля 2018 года возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».