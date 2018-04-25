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Полиция пришла с обысками в комитет по труду Санкт-Петербурга
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Полиция пришла с обысками в комитет по труду Санкт-Петербурга 

pasmi.ru 1 час назад
Экономическая полиция проводит обыски в комитете по труду и социальной занятости Санкт-Петербурга по делу о выделении 3,8 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов.
Безвозвратные субсидии
«Да, обыски проходят. У нас есть подозрения, что есть признаки мошенничества со стороны недобросовестных получателей субсидий», — сообщили в комитете интернет-изданию «Известия.78».
По информации «Фонтанки», сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии сегодня проводят обыски по десяти адресам: в комитете по труду, в организации, получившей субсидию, и в квартирах подозреваемых.
По версии следствия, предприниматели должны были обеспечить 13 рабочих мест для инвалидов. На это им еще в июне 2015 года выделили почти 3,8 млн рублей. Работу подопечные комитета так и не получили, деньги в бюджет не вернулись. Главное следственное управление полицейского главка 9 февраля 2018 года возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».
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