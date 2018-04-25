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В Ленинградской области полиция пресекла деятельность организованной группы наркоторговцев
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В Ленинградской области полиция пресекла деятельность организованной группы наркоторговцев 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России при силовой поддержке спецподразделения ГУ МВД России «Гром» пресекли деятельность организованной группы наркоторговцев. Полицейские одновременно по разным адресам задержали шестерых жителей города Сосновый Бор, их возраст варьируется от 24 до 30 лет.
Установлено, что указанные граждане осуществляли сбыт наркотического средства «гашиш» на территории города «из рук в руки» через разветвленную сеть сбытчиков.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли различные виды наркотиков (гашиш, марихуана, кокаин) и сильнодействующие психотропные вещества.
Возбуждены уголовные дела по части 1 и части 3 статьи 228.1 УК РФ.
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Полицией устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, а также каналы поставки наркотиков.
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