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Депутат сельсовета обвиняется в избиении полицейского в Нижегородской области
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Депутат сельсовета обвиняется в избиении полицейского в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
18 марта около 17 часов в селе Старомочалеи Пильнинского района 50-летний нетрезвый подозреваемый, являющийся председателем сельхозпредприятия, подрался с односельчанином, с которым у него был длительный конфликт из-за аренды земельных паев предприятия. В это время неподалеку находился сотрудник полиции, который попытался разнять дерущихся, встав между ними. Подозреваемый, зная, что перед ним находится полицейский в форме, ударил его рукой в лицо, причинив тупую закрытую черепно-мозговую травму.
Установлено, что подозреваемый в 2015 году избран депутатом сельского Совета Пильнинского муниципального района на 5 лет.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось о том, что пьяный нижегородец ударил полицейского головой и поджег отделение.
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