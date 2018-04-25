Депутат сельсовета обвиняется в избиении полицейского в Нижегородской области

Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

18 марта около 17 часов в селе Старомочалеи Пильнинского района 50-летний нетрезвый подозреваемый, являющийся председателем сельхозпредприятия, подрался с односельчанином, с которым у него был длительный конфликт из-за аренды земельных паев предприятия. В это время неподалеку находился сотрудник полиции, который попытался разнять дерущихся, встав между ними. Подозреваемый, зная, что перед ним находится полицейский в форме, ударил его рукой в лицо, причинив тупую закрытую черепно-мозговую травму.

Установлено, что подозреваемый в 2015 году избран депутатом сельского Совета Пильнинского муниципального района на 5 лет.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что пьяный нижегородец ударил полицейского головой и поджег отделение.