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Дело возбудили после травмирования трех подростков оторвавшейся дверью электрички в Подмосковье
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Дело возбудили после травмирования трех подростков оторвавшейся дверью электрички в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования троих подростков оторвавшейся дверью электрички в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.
«После травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО «Центральная ППК» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), — рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел 20 апреля 2018 г. Примерно в 13:25 створка автоматической двери второго тамбура третьего по ходу движения вагона электропоезда слетела с петель и травмировала находившихся на платформе «Томилино» троих несовершеннолетних 2000 г. рождения.
Ранее в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО Агентству «Москва» сообщили, что в результате технических неполадок у одной из электричек Казанского направления МЖД оторвалась дверь, которая травмировала троих несовершеннолетних. Позднее в пресс-службе «Центральная ППК» сообщили, что данный электропоезд арендован у ОАО «РЖД». После происшествия поезд был оперативно снят с линии. ЦППК создала свою оперативную рабочую группу для участия в расследовании инцидента. В свою очередь, Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по данному факту. Вместе с тем, в пресс-службе МЖД возможной причиной инцидента с оторвавшейся дверью электрички назвали акт вандализма.
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