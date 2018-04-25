Дело возбудили после травмирования трех подростков оторвавшейся дверью электрички в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования троих подростков оторвавшейся дверью электрички в Подмосковье . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

«После травмирования троих подростков на платформе «Томилино» сорвавшейся с петель дверью электрички ОАО «Центральная ППК» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел 20 апреля 2018 г. Примерно в 13:25 створка автоматической двери второго тамбура третьего по ходу движения вагона электропоезда слетела с петель и травмировала находившихся на платформе «Томилино» троих несовершеннолетних 2000 г. рождения.