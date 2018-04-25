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Суд в Адыгее удовлетворил иск эколога о компенсации морального вреда на 1 млн рублей
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Суд в Адыгее удовлетворил иск эколога о компенсации морального вреда на 1 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РАПСИ
МАЙКОП, 25 апреля. /ТАСС/. Майкопский городской суд в Адыгее частично удовлетворил иск директора Института региональных биологических исследований Валерия Бриниха о компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование, сумма компенсации составит 1 млн рублей, сообщил в среду ТАСС официальный представитель суда Илья Каримов.
Бриних в иске просил компенсацию в 3 млн рублей.
"Суд под председательством Павла Агафонова рассмотрел исковое заявление Бриниха о взыскании компенсации материального и морального вреда в порядке реабилитации за незаконное уголовное преследование. Требования директора Института региональных биологических исследований удовлетворены частично, решением суда с Минфина России будет взыскан 1 млн рублей. Решение не вступило в законную силу", — сказал Каримов.
В 2014 году прокуратура Адыгеи признала статью Бриниха «Молчание ягнят», опубликованную на одном из сайтов, экстремистской. Статья была посвящена экологическим проблемам, возникшим из-за деятельности свиноводческого комплекса одной из компаний региона, учредителем которой выступал экс-сенатор от Карачаево-Черкесии. В публикации автор упрекнул местных жителей в пассивности и нежелании бороться за свои права, статья имела большой резонанс, сказал Каримов.
Уголовное дело в отношении Бриниха было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В августе минувшего года Майкопский горсуд прекратил уголовное дело об экстремизме в отношении эколога, затем из списка экстремистских был исключен и материал эколога.
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