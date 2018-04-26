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Золотая лихорадка: костромич пытался убить коллегу на золотом прииске Алтая
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Золотая лихорадка: костромич пытался убить коллегу на золотом прииске Алтая 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего Костромича, который пытался убить своего коллегу, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Алтай.
Конфликт между мужчинами произошел 21 апреля в столовой прииска ООО «Горизонт», на котором оба работали. 28-летний костромич схватился за нож и нанес не менее 10 ударов 37-летнему коллеге в область груди, поясницы и левой ноги. Он стремился убить противника.
Но сделать это ему не дали: другие мужчины оттащили нападавшего, да и жертва оказывала сопротивление.
С места преступления костромич скрылся, но его поймали. Пострадавшего мужчину доставили в больницу и оказали ему помощь, он в сознании, но состояние стабильно тяжелое.
Сейчас по уголовному делу в отношении костромича проводятся следственные действия.
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