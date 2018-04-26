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Во Владивостоке осудили пять человек за незаконный оборот немаркированного алкоголя
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Во Владивостоке осудили пять человек за незаконный оборот немаркированного алкоголя 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Приморская газета
Реальные сроки получили не все.
Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока пять местных жителей осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт продукции без маркировки, совершенные организованной группой, в особо крупном размере). Двое из фигурантов, кроме этого, признаны виновными в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Как установлено в судебном заседании, злоумышленники с помощью грузового судна организовали перевозку из Республики Южная Корея немаркированной алкогольной продукции в целях ее дальнейшего сбыта. При этом какие-либо сопроводительные документы, подтверждающие легальность производства и оборота такой продукции, в том числе обязательные сертификаты соответствия, у них отсутствовали.
В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 10 тыс. бутылок различных наименований алкогольной продукции, на которых отсутствовали специальные марки, изготовленные производством Гознак.
Незаконная деятельность орггруппы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОЭБ и ПК УМВД России по г. Владивостоку в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.
Общая стоимость изъятой нелегальной алкогольной продукции составила свыше 21 млн рублей.
Кроме этого, двое из подсудимых признаны виновными в хищении свыше 13 млн рублей. Так, обманув представителя московской компании, занимающейся спецодеждой, под предлогом оказания услуг по поставке товара из Китайской Народной Республики в г. Москву, злоумышленники похитили денежные средства, переведенных им для исполнения своих обязательств.
Признав указанных лиц виновными в мошенничестве и незаконном обороте немаркированного алкоголя, суд назначил им за содеянное 6 лет 6 месяцев и 5 лет 5 месяцев лишения свободы, определив для отбывания наказания исправительную колонию общего режима. Остальным фигурантам, осужденным только за оборот немаркированной алкогольной продукции, суд назначил от 3,8 лет до 4,6 лет лишения свободы условно.
Приговором постановлено изъятую алкогольную продукцию уничтожить. Исковые требования потерпевшего о возмещении в результате мошеннических действий ущерба удовлетворены судом в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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