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Серийного вора поймали в столице Карелии
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Серийного вора поймали в столице Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Один из потерпевших, не обращаясь в полицию, вернул свое имущество обратно.
В середине февраля этого года сотрудники уголовного розыска по Петрозаводску задержали подозреваемого в двух квартирных кражах, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Оба преступления были совершены в микрорайоне Ключевая. Злоумышленник, вскрывая дверные замки, проникал в чужие квартиры и похищал имущество, в числе которого была бытовая техника, дорожные сумки и посуда.
Также сотрудники полиции выяснили, что задержанный ими гражданин был объявлен в федеральный розыск за серию аналогичных преступлений в Ленинградской области. Там ему инкриминируются более десятка подобных эпизодов криминальной деятельности.
При обыске у фигуранта было обнаружено все имущество, которое указали в заявлениях потерпевшие. Однако также была изъята автомобильная мойка, которая не фигурировала ни в одном из заявлений. Полицейские смогли установить ее владельца. Оказалось, что в феврале этого года злоумышленник проник в кладовое помещение одного из домов по улице Репникова, где и похитил данное имущество, принадлежащее 48-летнему петрозаводчанину. Однако потерпевший не стал заявлять в полицию, пока сами полицейские не пришли к нему, чтобы сообщить о найденном имуществе. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
В настоящее время установлена причастность 42-летнего фигуранта к 7 преступлениям имущественного характера. Он находится под стражей. Следствие продолжается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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