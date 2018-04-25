Серийного вора поймали в столице Карелии

Один из потерпевших, не обращаясь в полицию, вернул свое имущество обратно.

В середине февраля этого года сотрудники уголовного розыска по Петрозаводску задержали подозреваемого в двух квартирных кражах, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Оба преступления были совершены в микрорайоне Ключевая. Злоумышленник, вскрывая дверные замки, проникал в чужие квартиры и похищал имущество, в числе которого была бытовая техника, дорожные сумки и посуда.

Также сотрудники полиции выяснили, что задержанный ими гражданин был объявлен в федеральный розыск за серию аналогичных преступлений в Ленинградской области . Там ему инкриминируются более десятка подобных эпизодов криминальной деятельности.

При обыске у фигуранта было обнаружено все имущество, которое указали в заявлениях потерпевшие. Однако также была изъята автомобильная мойка, которая не фигурировала ни в одном из заявлений. Полицейские смогли установить ее владельца. Оказалось, что в феврале этого года злоумышленник проник в кладовое помещение одного из домов по улице Репникова, где и похитил данное имущество, принадлежащее 48-летнему петрозаводчанину. Однако потерпевший не стал заявлять в полицию, пока сами полицейские не пришли к нему, чтобы сообщить о найденном имуществе. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ

В настоящее время установлена причастность 42-летнего фигуранта к 7 преступлениям имущественного характера. Он находится под стражей. Следствие продолжается.