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В Кингисеппском районе задержан мужчина, который похитил лодку и катался на ней по карьеру
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В Кингисеппском районе задержан мужчина, который похитил лодку и катался на ней по карьеру 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
24 апреля 2018 года в 19:45 нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Кингисеппскому району Ленинградской области был задержан гражданин, который похитил надувную лодку и плавал на ней по карьеру.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что на территории пригородного карьера в посёлке Пятницкий находится мужчина, который похитил лодку у местного жителя, сообщили ivbg.ru в пресс-службе Росгвардии.
Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили местного жителя, который рассказал, что после рыбалки уложил свою надувную лодку в кусты вместе с удочками и ушёл в ближайший посёлок за автотранспортом. Вернувшись обратно, он обнаружил, что во время его отсутствия неизвестный гражданин надул лодку и плавает теперь на ней по карьеру. Злоумышленник отказался возвращать лодку и удочки, аргументируя это тем, что он нашёл их в лесу и не намерен теперь возвращать свои находки.
На законные требования сотрудников Росгвардии сдаться, мужчина отказался и уплыл на противоположный берег карьера, однако там ему скрыться не удалось и он был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.
Гражданин был задержан и доставлен в ОМВД. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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