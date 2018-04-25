Конкурсный управляющий омской стройфирмы подозревается в мошенничестве на 150 млн рублей 

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении конкурсного управляющего омской строительной компании «Корпорация „Агро-Траст“, который подозревается в мошенничестве на 150 млн рублей, сообщил в среду ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.
»Прокуратура провела проверку ЗАО «Корпорация „Агро-Траст“. По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму около 150 млн рублей в отношении конкурсного управляющего этой компании, которая находится в стадии банкротства», — рассказал Павленко.
По его словам, конкурсный управляющий перевел 200 млн рублей за услуги энергоснабжения двум фирмам-посредникам с названиями, похожими на наименования двух крупных омских компаний-поставщиков электроэнергии. «При этом реальная задолженность за электричество составляла не более 50 млн рублей, ее эти фирмы и перечислили настоящему поставщику услуги. Куда пропали остальные средства, сейчас разбирается следствие», — уточнил Павленко.
Он отметил, что у «Агро-Траста» есть задолженность по налогам на сумму более 170 млн рублей, которую компания не выплатила из-за недостатка средств.