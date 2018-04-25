Ещё
Конкурсный управляющий омской стройфирмы подозревается в мошенничестве на 150 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конкурсный управляющий омской стройфирмы подозревается в мошенничестве на 150 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении конкурсного управляющего омской строительной компании «Корпорация „Агро-Траст“, который подозревается в мошенничестве на 150 млн рублей, сообщил в среду ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.
»Прокуратура провела проверку ЗАО «Корпорация „Агро-Траст“. По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве на сумму около 150 млн рублей в отношении конкурсного управляющего этой компании, которая находится в стадии банкротства», — рассказал Павленко.
По его словам, конкурсный управляющий перевел 200 млн рублей за услуги энергоснабжения двум фирмам-посредникам с названиями, похожими на наименования двух крупных омских компаний-поставщиков электроэнергии. «При этом реальная задолженность за электричество составляла не более 50 млн рублей, ее эти фирмы и перечислили настоящему поставщику услуги. Куда пропали остальные средства, сейчас разбирается следствие», — уточнил Павленко.
Он отметил, что у «Агро-Траста» есть задолженность по налогам на сумму более 170 млн рублей, которую компания не выплатила из-за недостатка средств.
ТАСС: последние новости
Фигурант дела экс-главы ФСИН Коршунова поменяла показания на очной ставке с ним Завершены два дела в отношении экс-замглавы ФСИН о мошенничестве при закупке обуви В Ростове-на-Дону сотрудник РЖД обвиняется в получении 35,5 млн рублей взятки
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева140
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью131
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины162
Видео
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение