Ещё
Молодого человека ограбили в подъезде дома на Перевалке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодого человека ограбили в подъезде дома на Перевалке 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
В сумке находились документы, кошелек и телефон, ущерб составил 16 тысяч рублей.
18-летний петрозаводчанин в конце марта обратился в полицию с сообщением об ограблении. По информации МВД, ранним утром в подъезде дома по улице Фурманова злоумышленник вырвал у него из рук сумку. Внутри находились мобильный телефон, кошелек и документы. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
Под подозрением оказался 23-летний петрозаводчанин, у которого в биографии уже были судимости. Похищенный гаджет подозреваемый продал прохожему. Фигурант уголовного дела находится под арестом.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
СК походатайствовал о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест Крупную партию поддельного алкоголя и сигарет задержали в Карелии Суд отправил 11 членов наркобанды в колонию строгого режима
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру239
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»45
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»183
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами45
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение