Молодого человека ограбили в подъезде дома на Перевалке

В сумке находились документы, кошелек и телефон, ущерб составил 16 тысяч рублей.

18-летний петрозаводчанин в конце марта обратился в полицию с сообщением об ограблении. По информации МВД, ранним утром в подъезде дома по улице Фурманова злоумышленник вырвал у него из рук сумку. Внутри находились мобильный телефон, кошелек и документы. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Под подозрением оказался 23-летний петрозаводчанин, у которого в биографии уже были судимости. Похищенный гаджет подозреваемый продал прохожему. Фигурант уголовного дела находится под арестом.