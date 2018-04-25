Ещё
Три месяца в колонии: севший за убийство врача скорой ярославец вышел на свободу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три месяца в колонии: севший за убийство врача скорой ярославец вышел на свободу 

76.ru 28 минут назад
Фото: 76.ru
В Ярославском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу жителя Ярославской области Николая Фунтикова, отсидевшего в колонии около трёх месяцев. В декабре прошлого года следствие и суд пришли к выводу, что он убил врача скорой помощи. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.
Подсудимый свою вину не признавал. После приговора он не успокоился и решил бороться за свободу и доказывать свою невиновность до конца.
— Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда рассмотрела апелляционный жалобу Николая Фунтикова, осужденного по статье «Убийство» и приговоренного к 10 годам лишения свободы, — рассказали в суде. — Судебная коллегия оправдала Фунтикова, так как было доказано, что он не причастен к преступлению.
В прошлом году, когда шёл суд над Николаем Фунтиковым, история этого дела была резонансной. Его обвиняли в убийстве врача скорой помощи. Медика нашли мёртвым на крыльце больницы в посёлке Константиновский Тутаевского района с огнестрельной раной. Тогда было доказано, что он это сделал якобы из мести. У мужчины перед этим погиб сын, к которому долго ехали медики. Сейчас Николай Фунтиков полностью оправдан.
Вероятно, сотрудники СУ СКР по Ярославской области теперь вернут это дело вновь на доследствие, чтобы найти настоящего убийцу.
76.ru: последние новости
Не платил налоги и живёт спокойно: в Ярославле предприниматель положил в карман 78 миллионов рублей Полицейские на дороге подрезали машину, чтобы поймать 20-летнюю девушку Муж избивал жену, но уголовное дело возбудили в отношении женщины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру222
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»45
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»179
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами45
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:05
«Томагавки» прилетели в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение