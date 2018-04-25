В Самарской области женщина напала на сожителя из-за замечаний по поводу лишнего веса

Жительница села Ташёлка стала фигуранткой уголовного дела. Она напала на своего сожителя.

— Мы получили сообщение о происшествии от медиков. К ним поступил мужчина с ранением шеи. Уже в его квартире полицейские застали женщину. Выяснилось, что сожители выпивали и поссорились. В словесной перепалке женщина несколько раз угрожала своему сожителю убийством и в результате всё-таки его ранила, после чего сама вызвала скорую, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Подозреваемую задержали. Она признала вину и раскаялась в содеянном, объяснив причину своего поступка тем, что сожитель неоднократно делал ей замечания по поводу лишнего веса. Теперь женщине вменяют угрозу убийством и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Ей грозит до двух лет лишения свободы.