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В Самарской области женщина напала на сожителя из-за замечаний по поводу лишнего веса
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В Самарской области женщина напала на сожителя из-за замечаний по поводу лишнего веса 

63.ru 29 минут назад
Фото: 63.ru
Жительница села Ташёлка стала фигуранткой уголовного дела. Она напала на своего сожителя.
— Мы получили сообщение о происшествии от медиков. К ним поступил мужчина с ранением шеи. Уже в его квартире полицейские застали женщину. Выяснилось, что сожители выпивали и поссорились. В словесной перепалке женщина несколько раз угрожала своему сожителю убийством и в результате всё-таки его ранила, после чего сама вызвала скорую, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемую задержали. Она признала вину и раскаялась в содеянном, объяснив причину своего поступка тем, что сожитель неоднократно делал ей замечания по поводу лишнего веса. Теперь женщине вменяют угрозу убийством и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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