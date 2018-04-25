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В Петербурге задержали подозреваемых в хищении субсидий для инвалидов на 4 млн рублей
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В Петербурге задержали подозреваемых в хищении субсидий для инвалидов на 4 млн рублей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: otr-online.ru
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге задержали руководителей коммерческой организации по подозрению в получении от государства субсидии в размере 4 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов и неисполнении своих обязательств, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники полиции и Росгвардии провели десять обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов. Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули", — сказала Волк.
По ее словам, общий ущерб от противоправных действий составил около 4 млн рублей.
"Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий", — отметила Волк. По ее словам, полицейские устанавливают соучастников задержанных, а также дополнительные эпизоды мошенничества.
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