В Петербурге задержали подозреваемых в хищении субсидий для инвалидов на 4 млн рублей

"Сотрудники полиции и Росгвардии провели десять обысков в рамках уголовного дела о хищении государственных субсидий, выделенных для инвалидов. Полицейские установили, что не позднее июня 2015 года руководители коммерческой организации путем обмана получили от государства субсидию на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, однако свои обязательства не выполнили и деньги не вернули", — сказала Волк.

По ее словам, общий ущерб от противоправных действий составил около 4 млн рублей.

"Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые в противоправной деятельности задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий", — отметила Волк. По ее словам, полицейские устанавливают соучастников задержанных, а также дополнительные эпизоды мошенничества.