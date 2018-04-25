ТЦ «Персей для детей» и «Серебряный дом» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Суд приостановил работу торговых центров «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя Измайловского суда Москвы.

Работа обоих ТЦ приостановлена на 90 суток. Столичная прокуратура просит закрыть эти центры, пока их владельцы не устранят нарушения пожарной безопасности.