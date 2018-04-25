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ТЦ «Персей для детей» и «Серебряный дом» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности
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ТЦ «Персей для детей» и «Серебряный дом» закрыли из-за нарушений пожарной безопасности 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Суд приостановил работу торговых центров «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя Измайловского суда Москвы.
Работа обоих ТЦ приостановлена на 90 суток. Столичная прокуратура просит закрыть эти центры, пока их владельцы не устранят нарушения пожарной безопасности.
Пожар в Торговом центре «Персей для детей» произошел 4 апреля. В результате ЧП погиб один человек и пострадали пять сотрудников московского управления МЧС. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
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