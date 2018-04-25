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Из гаража вынесли сейф с 250 тысячами рублями
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Из гаража вынесли сейф с 250 тысячами рублями 

Калуга 24 44 минуты назад
Фото: Калуга 24
29-летний калужанин в ближайшее время предстанет перед судом по обвинению в краже сейфа с деньгами. Сейф, в котором было 250 тысяч рублей, молодой человек украл ночью из гаража своего знакомого. О том, сколько денег хранится в сейфе, молодой человек знал — накануне хозяин гаража положил туда 250 тысяч в его присутствии. Гараж был оборудован системой видеонаблюдения, поэтому преступник прихватил с собой из гаража системный блок, в котором хранились видеозаписи, а также монитор и мобильный телефон. Все это он потом выбросил в реку. Как сообщили в пресс-службе УИВД России по Калужской области, во время следствия похититель сейфа в краже сознался и в содеянном раскаялся.
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