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В Крыму отправили в колонию офицера, сдавшего в ломбард компьютеры с военными программами
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В Крыму отправили в колонию офицера, сдавшего в ломбард компьютеры с военными программами 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в приговоре суда.
Подсудимый вынес оборудование из пункта измерительной мобильной станции траекторных измерений, который находится на полигоне в военном городке. Похищенное имущество он реализовал в одном из ломбардов.
Суд квалифицировал действия офицера по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
В соответствии с приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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