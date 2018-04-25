В Крыму отправили в колонию офицера, сдавшего в ломбард компьютеры с военными программами 

Об этом говорится в приговоре суда.
Подсудимый вынес оборудование из пункта измерительной мобильной станции траекторных измерений, который находится на полигоне в военном городке. Похищенное имущество он реализовал в одном из ломбардов.
Суд квалифицировал действия офицера по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
В соответствии с приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.