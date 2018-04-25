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Пьяный челябинец снял на видео, как его избивает полицейский
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Пьяный челябинец снял на видео, как его избивает полицейский 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следственный комитет направил в суд уголовное дело в отношении челябинского полицейского Михаила Шаврыгина. Стража порядка обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.
По версии следствия, ночью в декабре прошлого года пьяного челябинца не пустили в ночной клуб. Возмущенный мужчина пошел жаловаться в полицию, однако и там ему отказали в теплом приеме. Страж порядка сбил посетителя на пол и ударил его ногой. Момент избиения потерпевший заснял на сотовый телефон.
«В настоящее время сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а к его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Напомним, ранее на Южном Урале полицейский насмерть сбил женщину-велосипедистку.
Фото: МВД.рф
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