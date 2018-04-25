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Приезжего задержали в Москве по подозрению в угрозе убийством фельдшеру «скорой помощи»
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Приезжего задержали в Москве по подозрению в угрозе убийством фельдшеру «скорой помощи» 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Задержан подозреваемый в угрозе убийством сотруднику «скорой помощи» в столичном районе Замоскворечье, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, в полицию поступила информация о том, что в Стремянном пер. неизвестный угрожает похожим на нож предметом работникам «скорой помощи».
«Медиков вызвал случайный прохожий, обнаружив на земле мужчину, лежавшего без движения. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» приняли решение транспортировать мужчину в лечебное учреждение, однако последний по дороге в больницу пришел в себя и стал высказывать фельдшеру угрозы убийством. Имевший явные признаки опьянения мужчина в подтверждение своих угроз достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, пытаясь нанести удар. Фельдшер покинул машину, закрыл дверь и вызвал полицию», — сказали в столичном главке.
Находившиеся неподалеку сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого — 45-летнего приезжего. Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством, фигурант находится под подпиской о невыезде.
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