Приезжего задержали в Москве по подозрению в угрозе убийством фельдшеру «скорой помощи»

По данным ведомства, в полицию поступила информация о том, что в Стремянном пер. неизвестный угрожает похожим на нож предметом работникам «скорой помощи».

«Медиков вызвал случайный прохожий, обнаружив на земле мужчину, лежавшего без движения. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» приняли решение транспортировать мужчину в лечебное учреждение, однако последний по дороге в больницу пришел в себя и стал высказывать фельдшеру угрозы убийством. Имевший явные признаки опьянения мужчина в подтверждение своих угроз достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, пытаясь нанести удар. Фельдшер покинул машину, закрыл дверь и вызвал полицию», — сказали в столичном главке.

Находившиеся неподалеку сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого — 45-летнего приезжего. Против мужчины возбудили уголовное дело об угрозе убийством, фигурант находится под подпиской о невыезде.