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В Туапсе двое мужчин украли и подожгли местного жителя
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В Туапсе двое мужчин украли и подожгли местного жителя 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Суд установил, что 15 мая 2017 года, находясь в нетрезвом состоянии, П. и Н. договорились похитить 36-летнего Л.
Они силой заставили его лечь в багажник автомобиля, после чего увезли в гаражный бокс, принадлежащий одному из участников преступной группы.
Более 38 часов преступники удерживали там свою жертву, периодически избивая и заставляя красить легковой автомобиль. А потом П. облил бензином потерпевшего, лежащего на полу гаражного бокса, и поджёг.
Однако второй фигурант и работник гаража Г. затушили пламя и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. В результате этого Л. получил термический ожог площадью не менее 35% II и III степеней, которые относятся к тяжкому вреду здоровья.
На суде обвиняемые признали вину лишь частично. Но гособвинитель нашел неопровержимые доказательства совершенного ими преступления.
Суд назначил П. 12 лет 3 месяца лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, Н. — 7 лет 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края.
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