В Туапсе двое мужчин украли и подожгли местного жителя

Суд установил, что 15 мая 2017 года, находясь в нетрезвом состоянии, П. и Н. договорились похитить 36-летнего Л.

Они силой заставили его лечь в багажник автомобиля, после чего увезли в гаражный бокс, принадлежащий одному из участников преступной группы.

Более 38 часов преступники удерживали там свою жертву, периодически избивая и заставляя красить легковой автомобиль. А потом П. облил бензином потерпевшего, лежащего на полу гаражного бокса, и поджёг.

Однако второй фигурант и работник гаража Г. затушили пламя и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. В результате этого Л. получил термический ожог площадью не менее 35% II и III степеней, которые относятся к тяжкому вреду здоровья.

На суде обвиняемые признали вину лишь частично. Но гособвинитель нашел неопровержимые доказательства совершенного ими преступления.