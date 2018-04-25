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Вор обокрал больничную палату в Подмосковье
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Вор обокрал больничную палату в Подмосковье 

Свободная пресса 56 минут назад
В подмосковном Клину вор похитил прямо из больничной палаты деньги и документы.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России, на кражу пожаловались трое местных жителей. По их словам, сумма ущерба составила 310 тысяч рублей.
Как оказалось, палату обчистил местный 42-летний уголовник. Его схватили стражи порядка и завели дело о краже, а затем выпустили под подписку о невыезде.
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