Вор обокрал больничную палату в Подмосковье

В подмосковном Клину вор похитил прямо из больничной палаты деньги и документы.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России , на кражу пожаловались трое местных жителей. По их словам, сумма ущерба составила 310 тысяч рублей.

Как оказалось, палату обчистил местный 42-летний уголовник. Его схватили стражи порядка и завели дело о краже, а затем выпустили под подписку о невыезде.

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