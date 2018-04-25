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34-летняя кемеровчанка совершала кражи, обманывая детей
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34-летняя кемеровчанка совершала кражи, обманывая детей 

АиФ Кузбасс 54 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Полицейские задержали 34-летнюю кемеровчанку, которая совершала кражи, обманывая детей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась жительница Новокузнецка и рассказала, её квартиру обворовала неизвестная женщина. Она похитила золотые украшения и мобильный телефон дочери. Сумма ущерба составила 90 000 рублей.
Оказалось, что злоумышленница подошла к дочери потерпевшей, когда та возвращалась из школы. Женщина сообщила ей, что нашла в подвале котенка, и ему нужна миска и коробка. Воровка отправилась с ребенком в квартиру, попросила дать ей коробку и налить воды. Пока девочка была занята, женщина похитила её телефон и золотые украшения из шкатулки, после чего скрылась.
Когда 34-летнюю кемеровчанку задержали, выяснилось, что она уже является фигуранткой уголовного дела в Прокопьевске. Там она работала по той же схеме, рассказывая детям историю про хомячка, которого она предлагала посмотреть у неё дома. Также она совершала преступления на территории Новосибирской области.
Сейчас в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские просят обратить внимание на фотографию подозреваемой и показать её детям. Если ваша семья пострадала от ее действий, следует незамедлительно обратиться в новокузнецкую полицию по телефонам: 8— (3843)-574-441, 8-905-969-88-83 или 02.
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