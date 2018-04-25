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«Персей для детей» закрыли
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«Персей для детей» закрыли 

Мослента 1 час назад
Измайловский районный суд Москвы по иску прокуратуры приостановил работу торговых центров «Персей для детей» и «Серебряный дом» из-за нарушений пожарной безопасности на 90 суток. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Дарью Крыжановскую.
«Прокуратура просит приостановить деятельность торговых центров, пока не будут устранены выявленные нарушения пожарной безопасности», — сказала она.
Как сообщила Крыжановская, досудебная подготовка по исковому заявлению прокуратуры в отношении торгового центра «Персей для детей» состоится 11 мая, в отношении «Серебряного дома» — 4 июня. Она также уточнила, что на данный момент суд постановил запретить деятельность торговых центров на 90 суток.
Пожар в торговом центре «Персей для детей» произошел 4 апреля. В результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
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